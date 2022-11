Napoli | rinnovo al ribasso per Zielinski o sarà addio

... ha detto il prefetto di, Claudio Palomba, ai microfoni del Tg1. "Sono 126 - 130 le persone' ... "nostra gratitudine per le istituzioni che si sono immediatamente mobilitate e per gli ......alla Prefettura diper ricevere aggiornamenti e rimanere in contatto con le sedi operative che stanno prestando soccorso', come specificato in una nota dal governo. E ha dichiarato: '...Il Mattino ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, con il club azzurro: "I procuratori di Kvara hanno fretta: hanno compreso che il Napoli non pensa ...NAPOLI - La Repubblica ha fatto il punto sul possibile futuro di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: "Per Zielinski sarebbe un traguardo importante prima di affrontare il discorso relativo al ...