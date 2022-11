Mudryk torna all’Arsenal dopo l’inversione a U; Rafa per Ronaldo al Man Utd

(Di domenica 27 novembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Arsenal non è stato escluso da una mossa per il loro obiettivo principale, mentre il Manchester United è alla ricerca di un sostituto die l’FSG cerca di far guadagnare un po’ di soldi al Liverpool.Mykhayloera “molto turbato” al pensiero di essere escluso da un trasferimento, e i rapporti suggeriscono che lo Shakhtar Donetsk da allora ha abbassato in modo significativo le sue richieste di trasferimento. disseil suo trasferimento da sognoera stato “ferito”che lo Shakhtar ha insistito sul fatto che volevano 90 milioni di sterline, e sia a causa dell’ala che ha lanciato i suoi giocattoli fuori dalla carrozzina, ...

Footballnews24.it

Commenta per primol'appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com . Focus nazionali con l'Argentina e la ... Mercato anche con le mosse delle big europee pere con lo Spezia, pronto a ...Commenta per primo Tornano le nazionali ela Nations League. Prime a scendere in campo sono Scozia e Ucraina , per il match valevole per ... Molta curiosità anche su Mychajlo, nuova ... Shakhtar Donetsk, è nata una stella: l’Europa ai piedi di Mudryk Il talento ucraino Mykhaylo Mudryk, in una intervista concessa a Vlada Sedan, moglie di Oleksandr Zinchenko, ha parlato del proprio futuro ...