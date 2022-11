(Di domenica 27 novembre 2022) Ph. Roberto Peli Va allal’anticipo della nona giornata di A3 Credem Banca, girone bianco. I neroverdi si impongono per 3-1TMB Monselice con parziali di 33-31, 25-24, 25-19, 25-17. Un’altra gara tesa e intensa quella del PalaRavizza, con un muro meno protagonista del solito ma una crescita complessiva dei numeri dell’asse Puliti–Giannotti, 24 punti ciascuno. In un primo set tiratissimo la spuntaai vantaggi, nel secondo parzialeabbassa la guardia e la TMB ne approfitta, ma il gruppo si ricompatta, ritrova qualità in attacco e conquista il terzo e quarto parziale guadagnandosi il bottino pieno. Gabriele Calitri, padrone della seconda linea neroverde, commenta: «Sappiamo che ogni gara bisogna sudare, e sudare anche tanto. Il primo set è stata dura, però non ...

Lega Pallavolo Serie A

- TMB Monselice. Stadium Pallavolo Mirandola - Med Store Tunit Macerata. WiMORE Parma - Gamma Chimica Brugherio. ErmGroup San Giustino - Da Rold Logistics Belluno. Classifica Abba ...Ettore Martusciello La Med Store Tunit torna al Banca Macerata Forum e per l'8° giornata di Serie A3 Girone Bianco domenica alle 18, ospiterà. Gli avversari si presentano nella casa biancorossa con una vittoria nell'ultima uscita, 3 - 1 ai danni di Stadium Pallavolo Mirandola, che ha spezzato il trend di due sconfitte ... Moyashi Garlasco cala il tris. Vittoria 3-1 sulla TMB Monselice | Lega Pallavolo Serie A Si riparte. Oggi si apre il quattordicesimo turno di serie B: archiviata la sosta, la serie cadetta riparte oggi con l’anticipo della giornata che prevede alle 15 il derby emiliano Parma-Modena, mentr ...Anch’io ero nella seconda squadra in Spagna e poi sono arrivato in Serie A e in Liga. In occasione del convegno all’Allianz Stadium sulla Juventus Next Gen, ha parlato il presidente della FIGC Gabriel ...