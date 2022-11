Iran | direttore di banca licenziato per aver ricevuto una cliente a capo scoperto

L'Unione Sarda.it

'Creare ponti culturali attraverso la musica', così Umberto Fanni,generale e artistico ... in buoni rapporti diplomatici con tutti i Paesi della regione mediorientale, compresie ...Nel corso degli anni ha firmato reportage da Marocco, Algeria, Tunisia,, Iraq, Israele e tanti ... al teatro dell'Orologio di Roma; è fondatore eartistico del Teatro Gamma di Catania. ... Iran, direttore di banca riceve una cliente senza velo: licenziato L’uccisione di Mohsa Amini, 22 anni, presumibilmente per aver violato un codice di abbigliamento, ha suscitato enormi proteste Teheran: Domenica i media locali hanno ...Il direttore generale di una filiale bancaria di Qom, la seconda città sacra iraniana, è stato licenziato dal governatore generale locale per aver ricevuto una donna col capo scoperto, ha dichiarato i ...