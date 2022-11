Davies è nella storia | segna il primo gol del Canada ai Mondiali

(Di domenica 27 novembre 2022) Alphonso, terzino del Bayern Monaco e ora aicon il, hato ilgol della nazionale aiAlphonso, terzino del, hato ilgol delladella nazionale ai. Il giocatore del Bayern Monaco ha messo in porta il pallone con un gran colpo di testa portando i suoi momentaneamente in vantaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alphonso, terzino del Bayern Monaco e ora ai Mondiali con il Canada, ha segnato il primo gol della nazionale ai Mondiali Alphonso, terzino del Canada, ha segnato il primo gol della storia della nazionale ai Mondiali. Il giocatore del Bayern Monaco ha messo in porta il pallone con un gran colpo di testa ...prima giornata ha perso di misura contro il Belgio. Non ci sono precedenti tra e due ...proseguire 40' Eustaquio rimane a terra per un problema fisico e il gioco viene interrotto 39'prova ...Canada in vantaggio al primo minuto. Rete di testa su cross pennellato da Buchanan. E' il primo gol segnato dal Canada nella fase finale dei Mondiali ...Il giocatore del Bayern Monaco ha segnato il goal più veloce dei Mondiali e il primo, storico, del Canada nella Coppa del Mondo.