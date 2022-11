Bimbo morto a 5 anni per avere ingoiato uno spillo

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 27 novembre 2022) Perdere unnon può che essere un grande dolore, ma non può che essere ancora più forte il senso di impotenza se tutto è avvenuto a causa di un banale incidente domestico. É quello che è successo a Kyle Lewis, un bambino britco del South Yorkshire, scomparso dopo averaccidentalmente una puntina da disegno, appena sei giorni dopo il suo quinto compleanno. Secondo quanto rilevato dai medici, loha provocato al piccolo numerose convulsioni e un aumento della temperatura, oltre a un danno al cervello pari al 90%. I genitori si subito messi in allarme e hanno provveduto a trasferirlo pochi minuti dopo l’accaduto presso il Rotherham General, nello Yorkshire, dove è arrivato in condizioni già disperate. Successivamente il personale che lo aveva in cura ha deciso per il trasferimento a Leeds, dove è ...