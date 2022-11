Ultime Notizie – Cooperazione bilaterale e con Ue | da lunedì Mattarella in Svizzera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 novembre 2022) Consolidare i già proficui rapporti bilaterali e quelli con l’Unione europea. Sarà questo il filo conduttore della Visita di Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio, in programma dal pomeriggio diprossimo, 28 novembre, alla mattinata di mercoledì 30. Un ritorno per il Capo dello Stato italiano, che nel giugno del 2019 intervenne a Ginevra alle iniziative organizzate per il centenario dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), uno dei tanti organismi multilaterali che trovano la loro sede nella neutrale terra elvetica. Momento centrale della missione dil’incontro con il Presidente della Confederazione, Ignazio Cassis, in programma alle 16 di martedì pomeriggio. Sarà l’occasione per soffermarsi sulle tante questioni economiche, ...