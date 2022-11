Sonego da impazzire! Batte Shapovalov | ma Musetti va ko con Aliassime Ora è 1 - 1

prende subito due schiaffoni, nove punti a zero per per Shapovalov che va 2 - 0 0 - 15. Poi nel terzo game il torinese si riprende, sblocca il punteggio e si carica e prende coraggio. Un ...... a cominciare dal rovescio a una mano, anche se poi lo fa col saltino che mi fa: per ...dovrà rimanere concentrato al massimo per due ore come ha fatto contro Tiafoe, giocando una ...Apre Sonego con Shapovalov, poi Musetti-Aliassime e l'eventuale doppio con Bolelli e Fognini decisivi contro gli Usa. La prima finalista è l'Australia Tra l'Italia e la finale oggi c'è un ostacolo mol ...Una lotta a tratti drammatica tra il mancino canadese e Sonny che dopo aver perso per due punti la partita nel secondo set si salva dagli assalti di Shapo e chiude per il vantaggio azzurro Dalla nostr ...