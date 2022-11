Serie A | arriva il fuorigioco semiuatomico | si parte da gennaio

Leggi su intermagazine

(Di sabato 26 novembre 2022) Anche laA adotta ilsemiautomatico Novità in vista per il nostro campionato. A partire dalla ripresa di, infatti, anche laA introdurrà ilsemiautomatico già in uso nella fase a gironi della Champions League e nel Mondiale in corso in Qatar. Da giovedì scorso, a Lissone, gli arbitri di Can A e B hanno dato il via alle prove tecniche per la nuova modalità di rilevazione dell’offside, quello che si è già visto in Champions League e che si sta vedendo quotidianamente al Mondiale in corso di svolgimento in Qatar. Dunque, come riporta La Gazzetta dello Sport, a partire da iniziola nuova tecnologia arriverà anche sui campi del massimo torneo italiano. E se non sarà il 4(data di ripresa del campionato, ...