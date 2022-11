Sci di fondo | è di Klaebo anche la 10 km a Ruka 11° Francesco De Fabiani | 14° Federico Pellegrino

Completano la top ten le due norvegesi Weng ( Heidi sesta e Tiril Udnes nona, con 21 1 e 36 2 di ritardo rispettivamente), l'americana Rosie Brennan settima a 29 , la svedese Maja Dahlqvist ottava a ...Doppietta svedese nella 10km femminile a Ruka , gara valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 didi. Ebba Andersson trionfa sul finale davanti alla compagna di squadra Frida Karlsson , seconda a 5 dalla vetta. Terzo posto per la tedesca Katharina Hennig a 13 e Norvegia giù dal podio, ...Altra prestazione mostruosa del fuoriclasse norvegese, che ottiene così il 50° successo nel massimo circuito. Sul podio troviamo ancora un ottimo Paal Golberg e ...Una giornata da cartolina ha aperto la stagione invernale della Coppa Italia Rode di sci di fondo. A Livigno, sole e temperature intorno allo zero hanno accompagnato i quasi 400 concorrenti che si ...