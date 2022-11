Pfizer | una mostra per i 50 anni del sito produttivo ad Ascoli Piceno 

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - Centotrenta milioni di confezioni all’anno di farmaci per la cura di malattie oncologiche, cardiovascolari e del sistema nervoso centrale, oltre che per quelle infiammatorie vengono prodotti nello...

Per celebrare i primi 50 anni dello stabilimento produttivo ad Ascoli Piceno,ha inaugurato oggimostra nello storico Palazzo dei Capitani, nel cuore della città. "Con 'Genealogy. Insieme.storia. La nostra' vogliamo raccontare la storia del nostro sito, che ha ......di Ascoli Piceno, dal 1972 uno dei principali fornitori chiave per circa 100 Paesi in tutto il mondo. Tutto questo si può toccare con mano percorrendo la mostra 'Genealogy. Insieme.storia.Secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 23 novembre 2022 sono state somministrate 956.836 dosi ...Creato un vaccino sperimentale universale contro l’influenza, che si è dimostrato sicuro ed efficace nei modelli animali ...