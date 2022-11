Onana su Maignan | «Non vedo l’ora di affrontarlo»

Milan News

Le parole del portiere dell'Inter su, avversario nella sfida cittadina: "Non vedo l'ora di affrontarlo" Andreha parlato di Mikeai microfoni di Sportweek. Ecco gli elogi del portiere nerazzurro al portiere del Milan: "Ci conosciamo bene, ci siamo già sfidati in Europa e anche io non vedo l'ora ...Le possibili sorprese Dopo essere partito come rincalzo di Handanovic, Andrèsi è preso a ...Gonzalez si sono aggiunti alla lista degli indisponibili per il mondiale di cui fanno parte, ... Onana su Maignan: "Un grande rivale: non vedo l'ora che arrivi il derby" Il portiere dell'Inter Andre Onana ha rilasciato un'intervista per Sportweek: tra gli spunti anche una sfida lanciata al rivale portiere del Milan Mike ...Il portiere dell'Inter Andre Onana ha parlato ai microfoni di SportWeek uscito oggi in edicola e ha speso parole anche per il suo rivale cittadino, il portiere rossonero Mike ...