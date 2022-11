Omicidio a Caltanissetta | ucciso a coltellate dopo lite

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) –nella tarda serata di ieri adove è statoun uomo di 51 anni, Marcello Tortorici. E tre uomini sono rimasti feriti. I tre sono stati interrogati per tutta la notte e la loro posizione è adesso al vaglio deli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, durante la serata sarebbe scoppiata una rissa nei pressi di un’osteria del centro storico, forse per un apprezzamento a una giovane donna. Tortorici è morto durante il trasporto in ospedale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...sentiti per tutta la notte i tre coinvolti nell'accoltellamento di ieri sera ae altre persone le cui posizioni sarebbero al vaglio degli inquirenti sia per la rissa che per l'. ...Un uomo è stato ucciso a coltellate e altri tre sono rimasti feriti ieri sera in via San Domenico, nel centro storico di. Marcello Tortorici è deceduto all'ospedale Sant'Elia. Al pronto ...CALTANISSETTA – Sono stati sentiti per tutta la notte i tre feriti coinvolti nella lite a coltellate avvenuta ieri sera a Caltanissetta culminata nell’uccisione di Marcello Tortorici, 51 anni, e altre ...Un “complimento” di troppo a una ragazza. Sarebbe stato questo il motivo che ha scatenato la lite degenerata in un omicidio, nella tarda serata di ieri a Caltanissetta. La vittima si chiamava Marcello ...