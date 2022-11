(Di sabato 26 novembre 2022) Stamaccioni nel commento tecnico della gara tra Tunisia e Australia, è, protagonista di unasu Wahbi Khazri diventata virale. La battuta disu Wahbi Khazri diventata virale sul web. I commenti tecnici sulla Rai dell’ex tecnico dell’Inter Andrea, stanno riscuotendo ogni giorno sempre maggiore popolarità. Anche quando si tratta di creare espressioni bizzarre, quasi neologismi. Come nel caso registrato durante Tunisia-Australia, vinta dai Socceroos per 1-0. Riferendosi al trequartista nordafricano Wahbi Khazri,ha detto: “Si mette le mani nei non capelli, perché non li ha”, scatenando il web. “Si mette le mani nei NON capelli” ANDREA, OLIO SU TELA, PT.3 pic.twitter.com/KX5LRmDHTD — rik? (@ rik46) November 26, 2022 La battuta di ...

napolipiu.com

...consuete per Adani ) o per Alberto Rimedio che ieri si è reso protagonista di una clamorosa, il popolo della tv ha subito eletto a proprio idolo l'ex tecnico dell'Inter. Mondiali,...... assunto per l'occasione in qualità di 'esperto', che si è reso protagonista di una clamorosadiventata immediatamente virale sui social. Prima della partita, infatti,ha ... La gaffe di Stramaccioni in diretta Rai fa impazzire i social L’allenatore ironizza dopo la scivolata nella telecronaca di Galles-Iran. Una vera e propria rivelazione di questo mondiale dove su Rai Uno ha fatto la seconda voce nelle gare vittoriose dell’Arabia S ...Ancora una volta l’ex tecnico di Inter e Udinese, oggi spalla tecnica alle cronache Rai sui Mondiali, si è lasciato andare in occasione del ...