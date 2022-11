(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Le immagini che giungono da, sferzata stanotte da un violento nubifragio, sono terribili. Siamoallecoinvolte, in un territorio già in passato colpito da simili sciagure.a coloro che da ore stanno". Così Giuseppesu twitter.

Il Sannio Quotidiano

...registrata durante il governoII, quando il progetto di Iv sembrava destinato al naufragio. Il nome che ha fatto più 'rumore' è quello di Giuseppe Ferrandino detto Giosi , ex sindaco di...Giuseppe Ferrandino, europarlamentare, già sindaco di, ha già tolto il disturbo passando al Terzo Polo. "La scissione È possibile. E saràa guidare l'area di sinistra. La maggioranza ... Ischia: Conte, ‘vicini a popolazioni colpite, grazie a chi sta prestando soccorso’ Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Le immagini che giungono da Ischia, sferzata stanotte da un violento nubifragio, sono terribili. Siamo vicini alle popolazioni coinvolte, in un territorio già in passato c ...Governo Meloni e la sua premier godono di ottima salute e crescono nell'indice di gradimento. I sondaggi di Nando Pagnoncelli per il Corriere ...