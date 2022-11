(Di sabato 26 novembre 2022) Se togliamo le spese in deficit, per quasi tutte le altre, circa 13 miliardi su 35, non èesplicitato come saranno finanziate. Nell'ultima bozza poi l'articolo sugli extraprofitti èin bianco. L'analisi dell'Osservatorio sui conti pubblici è implacabile

L'HuffPost

... sottolineando come abbia trovato un elettorato un po'sui temi nazionali ma molto concentrato sulle esigenze e urgenze del territorio.avrebbe poi condiviso la richiesta di ...... ci sarebbe un problema di ordine pubblico che anche il ministro piu'vorrebbe evitare ... Col ministro uscente dello Sviluppo economico, Giancarlo, Unionfood aveva avviato una ... Il distratto Giorgetti. Nella manovra mancano ancora le cose più importanti: le coperture Se togliamo le spese in deficit, per quasi tutte le altre, circa 13 miliardi su 35, non è ancora esplicitato come saranno finanziate. Nell'ultima bozza poi ...