Open

È accaduto anella caserma della Stazione principale dell'Arma. Lasi era recata in caserma dopo che il compagno, mentre la coppia era a casa insieme al figlio, l'aveva aggredita ...- Unava dai carabinieri, insieme al figlio tredicenne, per denunciare per maltrattamenti il compagno. Lui la raggiunge e davanti ai militari la minaccia in modo così violento da fare ... Crotone, donna in caserma per denunciare il compagno violento. Lui la raggiunge e la aggredisce davanti ai carabinieri, arrestato (ANSA) - CROTONE, 26 NOV - Una donna va dai carabinieri, insieme al figlio tredicenne, per denunciare per maltrattamenti il compagno. Lui la raggiunge e davanti ai militari la minaccia in modo così ...Crotone - Una donna va dai carabinieri, insieme al figlio tredicenne, per denunciare per maltrattamenti il compagno. Lui la raggiunge e davanti ai militari la minaccia in modo così violento da fare sc ...