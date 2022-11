Coppa Davis 2022 | colpo a sorpresa per l’Italia | Matteo Berrettini in doppio con Fabio Fognini contro il Canada!

(Di sabato 26 novembre 2022)di scena a Malaga (Spagna), sede delle Finali di. Nel match decisivo ditra Italia e Canada che decreterà la seconda finalista di questa competizione che domani giocheràl’Australia, il Bel Paese avrà in campo. Il romano, gravato da un problema al piede sinistro, non ha mai giocato nel corso di questa rassegna e si pensava che il suo ruolo fosse limitato solo a quello di presenza morale per il gruppo tricolore. Il polpaccio dolente di Simone Bolelli ha costretto Filippo Volandri a scegliereper questo confronto., allenatosi negli ultimi giorni, si era detto in crescendo, ma chiaramente non al 100%. Un bel rischio perche ...

Nel secondo set Musetti fa qualcosa di più sia al servizio che in risposta, ma gli manca sempre quel quid per fare la differenza. Non è concreto il carrarino come si dovrebbe, viste le qualità dell'...Italia in vantaggio contro il Canada 1 a 0 nella semifinale di, in corso a Malaga, in Andalusia. Partenza in salita per Lorenzo Sonego che concede un break in apertura e con Shapovalov ...ROMA. Il Canada si porta sull'1-1 nella semifinale della Coppa Davis contro l'Italia, a Malaga (Spagna). Félix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking Atp, ha infatti battuto il toscano Lorenzo Musetti ...Berrettini/Fognini se la vedranno contro Auger Aliassime/Pospisil nel doppio decisivo di Italia-Canada, incontro di semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Cambia ogni scenario previsto ...