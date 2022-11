Caltanissetta | ucciso a coltellate in strada | lite per una ragazza

(Di sabato 26 novembre 2022) commenta Tragedia a, dove un uomo ha accoltellato quattro persone in, uccidendone una. La vittima, il 51enne Marcello Tortorici, è morto in ospedale dopo essere stato colpito alla ...

commenta Tragedia a, dove un uomo ha accoltellato quattro persone in strada, uccidendone una. La vittima, il 51enne Marcello Tortorici, è morto in ospedale dopo essere stato colpito alla gola al culmine di ...Un uomo è statoa coltellate durante una violenta rissa scoppiata in serata nel centro storico di. Altre tre persone sono rimaste ferite, una è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale.Un uomo di 51 anni, Marcello Tortorici, è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere stato ferito gravemente alla gola da colpi di arma da taglio nel corso di un litigio scoppiato ...Tragedia a Caltanissetta, dove un uomo ha accoltellato quattro persone in strada, uccidendone una. La vittima, il 51enne Marcello Tortorici, è morto in ospedale dopo essere stato colpito alla gola al ...