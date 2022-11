Ultime Notizie – Omicidio Prati | scrittore Arrighi | “Diversi serial killer attivi in Italia”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Inci sono ancoraassassinii intà“. A ricordarlo è l’avvocato criminalista enoir Gianlucadurante una conversazione con l’Adnkronos parlando del triplice femminicidio avvenuto in zona, a Roma, di cui è accusato Giandavide De Pau, in carcere dopo che si è visto convalidare l’arresto. “Pensiamo aldi Asti, che ha ucciso quattro prostitute. Oppure al mostro della strada statale 10, in Piemonte, che ne ha uccise due. E ancora, l’assassino delle nigeriane, che uccide solo prostitute africane o ildei pensionati che ha già mietuto cinque vittime nel centro. C’è poi il mostro di Udine, a cui sono stati attribuiti sedici omicidi, tra il 1971 e il ...

Gossip di oggi 25 novembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 25 novembre 2022 troviamo la foto romantica a letto di Elodie e Innone e la nuova carriera di Emanuela Aurizi . Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 25 novembre ...Media siriani e curdo - siriani citano le dichiarazioni delleore attribuite a Erdogan dalla stampa di Ankara: "Un incontro con Assad è possibile. Non c'è alcun risentimento o amarezza in ...Tuttavia, si può osservare un leggerissimo calo in quasi tutte le categorie. Il continuo forte aumento dell'umore in Germania visto negli ultimi tre anni si è arrestato; tuttavia, rispetto all'intero ...Troupe televisive dall’Argentina, ma persino dalla Norvegia per osservare da vicino il rito (assai più religioso che pagano) del saluto dei napoletani per Maradona nel ...