Svelato il “mistero” delle pecore giravano in cerchio in Mongolia | ecco il perché – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Per dodici giorni inun branco diha girato in tondo, suscitando dapprima stupore e ilarità poi una preoccupazione sempre crescente. Per quale motivo gli animali si comportavano in quel modo? La prima ipotesi è stata la listeria, con alcuni esperti che avevano suggerito che potesse trattarsi proprio della “malattia del”, un’infezione batterica che colpisce in particolar modo i ruminanti (tra cui, appunto, gli ovini) causando loro danni cerebrali e portandoli alla morte entro 24-48 ore dall’infezione. Poi, però, vedendo non solo che gli animali sopravvivevano ma anche che le analisi erano negative, si sono scatenate le più svariate teorie. Finché il professor Matt Bell del Dipartimento di Agricoltura dell’Università Hartpury di Gloucester, in Inghilterra, non è riuscito a risolvere l’enigma. Secondo il docente, ...