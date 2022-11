Sci alpinismo | Coppa del Mondo | Giulia Murada apre la stagione con un podio nella sprint di Val Thorens

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) La2022/23 delladeldi sciha preso il via oggi da Val, in Francia. È un momento particolarmente significativo per la disciplina perché è ufficialmente iniziato il quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le prime per lo sci. Sul tracciato francese si è iniziato proprio col formato di gara previsto dal programma olimpico: la gara. Ad aprire le danze ci ha pensato la prova riservata alle donne, che hanno dato vita ad un torneo appassionante e spettacolare. Dopo un percorso partito dalle qualificazioni, e passato per quarti di finale e semifinale, la francese Emily Harrop si è presa la prima vittoria dellacon una finale corsa in maniera perfetta. Efficace ...