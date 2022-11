Reddito di cittadinanza | quanti lo percepiscono e per quale importo?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Teleborsa) – Ildio Pensione dirappresentava ancora un sostegno per 1,16 milioni di famiglie alla fine di ottobre, per quasi 2,5 milioni di individui coinvolti. é quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’INPS. Più in dettaglio,il RdC 1,04 milioni di nuclei per 2,33 milioni di persone coinvolte, mentre la PdC sostiene 122mila nuclei per un totale di 138 mila persone. Nel corso dei primi dieci mesi dell’anno, il RdC o PdC ha sostenuto 1,66 milioni di nuclei familiari per 3,61 milioni di persone coinvolte. Le revoche hanno riguardato 51mila nuclei e le decadenze sono state 243mila. La platea dei percettori del contributo è composta in gran parte da cittadini italiani (2,18 milioni) ed in minima parte da cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE ...