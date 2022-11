Qatar 2022 | Vinicius | «Molto contento per il mio esordio»

(Di venerdì 25 novembre 2022)Jr. ha commentato la vittoria del Brasile sulla Serbia, al suoin verdeoro a. Di seguito le sue parole. DEBUTTO – «Sonodel mio, siamo partiti con il piede giusto, non c’è niente di meglio. Ho aspettato 22 anni per arrivare qui, con tanti sogni nel cassetto e un duro lavoro in campo. Sono felice di poter aiutare la squadra a vincere le partite in un Mondiale, una competizione in cui ci sono sette finali. E abbiamo già vinto la prima». RICHARLISON – «Sonoper lui, è un ragazzo che lavora tanto e si fa trovare sempre pronto. Ne stavamo parlando negli spogliatoi, sapevamo che un pallone buono gli sarebbe arrivato e doveva segnare. Lui si fa trovare sempre pronto ed è ...

Con un secondo tempo spettacolare, il Brasile liquida la Serbia per 2 - 0 all'esordio ai mondiali di. Dopo un primo tempo bloccato tatticamente per la buona organizzazione della squadra balcanica, nella ripresa la Seleçao si scatena. Alex Sandro colpisce un palo, Richarlison mette dentro ......a causa dei Mondiali in, il calcio italiano torna alla normalità. Questa la nota ufficiale diramata dalla Lega Serie A: "A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre, la ...Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella nazionale iraniana, ma non è tra i convocati della squadra per i Mondiali in corso in Qatar. Secondo quanto ...Una prova di forza e consapevolezza. Il Brasile non stecca l’esordio mondiale, domina contro la Serbia che regge per un’ora ma poi capitola sotto i colpi di Richarlison. L’attaccante del Tottenham si ...