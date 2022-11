Milan | Pobega | ‘Spero di essere un esempio positivo per tutti’

, Massara in missione per Edson Alvarez Chi, invece, su quella lista ci è entrato da poco è il ... la necessità di comprendere il reale apporto che può fornire Tommasoe la possibilità di ...Ilcercherà così di valorizzarlo e giudicarlo di nuovo l'estate prossima, quando si spera che ... Un po' come accaduto con Tommaso. Il giovane mediano friulano è stato mandato più volte in ...Tommaso Pobega è intervenuto nel nuovo podcast del Milan disponibile nell'app rossonera. La sua città, il suo ruolo in campo e il settore giovanile del ...Il protagonista del Podcast odierno sull'app del Milan è Tommaso Pobega, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni: Sulla sua città: "Trieste è molto legata ...