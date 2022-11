Marito e moglie sposati da 59 anni danno il benvenuto al loro nipote n 100

(Di venerdì 25 novembre 2022) Molte persone sognano di avere una famiglia numerosa e considerano un traguardo importante poterne avere una. La famiglia Zanger di Chicago aveva speranze simili e vedendo le dimensioni dellanidiata, la famiglia è andata ben oltre! Diamo un’occhiata a questa grande famiglia e alultimo grande traguardo! L’articolo prosegue sotto la foto: Posted by Leo Zanger on Wednesday, May 15, 2019 Leo e Ruth Zanger sono nonni amorevoli, non solo verso pochi nipoti, ma per 100 nipoti! Di recente hanno festeggiato la nascita di Jaxton Leo, il46esimo proe il 100esimoin totale! L’ultima aggiunta al clan è stata fatta dalAustin e suaAshleigh. LEGGI DI PIÙ: Tutti credono che i giovani siano i genitori della bambina – invece ...

Money.it

Dal giorno in cui l'ex -Matthias Kaspar Schepps , 44 anni, andò a prendere le loro figlie, ... aveva prelevato 7500 euro, spedito una cartolina alladove le diceva che non poteva più ...Erano presenti all'inaugurazione oltre cento persone tra gli invitati esterni e gli abitanti di Frabosa, tra i quali vi erano anche ladel compianto, Pina Albertini e l'adorata madre. ... Cosa rischia il marito o la moglie che se ne va di casa, le conseguenze dell'abbandono del tetto coniugale Dramma in Costiera Amalfitana, Ines Gomila è morta a 36 anni per cercare di salvare il marito: era caduto in acqua per fare un selfie ...Senza madre – Storie di figli sottratti dallo Stato (Magi Edizioni) sarà in libreria nel mese di dicembre. È stato scritto da un gruppo di attiviste e giornaliste (Clelia Delponte, Franca Giansoldati, ...