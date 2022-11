LIVE Galles-Iran 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | due gol negli ultimi minuti regalano la vittoria ai persiani!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+11? GOOOOOOOOOL!!!! Rezaeian segna il gol del doppio vantaggio e mette fine alla partita,i in lacrime! 90’+8? GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Roozbeh Cheshmi sorprende tutti dalla distanza e con un destro imprendibile regala laall’! 90’+7? E’ un assalto continuo dell’in questi. 90’+5? Fioccano le ammonizioni: cartellino giallo per Jahanbakhsh. Il numero 7 dell’è al secondo giallo del Mondiale e salterà quindi la prossima partita con gli Stati Uniti. Ammonizione anche per Rezaeian. 90’+4? Ottimo intervento difensivo in scivolata di Williams a bloccare il contropiede avversario. 90’+2? Posizione di fuorigioco di Ansarifard. 90’+1? Saranno addirittura nove i ...

All'Ahmad bin Ali Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Galles e Iran: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. La gara tra Galles e Iran apre la seconda giornata dei Mondiali. Moore va subito vicino al vantaggio, dall'altra parte viene annullata la rete a Gholizadeh dopo un quarto d'ora.