(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - L'si candida a diventare l'di maggior successo di questi mondiali di calcio: il trasporto e l'emozione con cui i giocatori e i 3mila tifosi dei Dragoni hanno intonato Hen Wlad Fy Nhadau (la terra dei miei avi) prima della partita con l'Iran, hanno suscitato un'ondata di consensi e di simpatia sul web. Il fascino della lingua L'ultima volta che il Galles partecipò a un mondiale di calcio, nel 1958, canto' "God Save the Queen". Il fascino di questo vecchiorisiede anzitutto nella melodica e misteriosa lingua celtica, il, che appartiene al sottogruppo delle lingue brittoniche. Nella prima strofa si cita il 383 dopo Cristo e il generale Magno Massimo per ricordare quando i romani si ritirarono dalle terre occidentali della Britannia, "consegnandoci un'intera ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - L'inno gallese si candida a diventare l'di maggior successo di questi mondiali di calcio: il trasporto e l'emozione con cui i giocatori e i 3mila tifosi dei Dragoni hanno intonato Hen Wlad Fy Nhadau (la terra dei miei avi) prima ...I MIGLIORI Gavi: il più giovanecon la Spagna, il più giovane marcatore con la Spagna. Assist (bello) e gol (ancora più bello) per Gavi, che non sente alcun tipo di pressione e si prende ... In Qatar un esordiente ha conquistato tutti: l'inno gallese Il trasporto con cui i Dragoni hanno cantato Hen Wlad Fy Nhadau (la terra dei miei avi) ha emozionato il web AGI - L'inno gallese si candida a diventare l'esordiente di maggior successo di questi mond ...I Mondiali in Qatar si preparano ad assistere alle prestazioni cristalline di Saka e Musiala, in attesa del talento di Kuol ...