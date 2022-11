Il senno di prima Smombie | siamo di passaggio ma non distraiamoci

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nel vocabolario online Treccani è stato accolto ufficialmente un nuovo lemma: “s. f. e m. inv. Chi cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada in modo pericoloso”. Tanto nuovo questo neologismo non è: ne avevo letto sulla stampa italiana già nel 2016 ma era stato coniato in Germania nel 2008 ed eletto parola dell’anno 2015 per il linguaggio giovanile dal dizionario del tedesco edito da Langenscheidt. Leggi anche › Dipendenza da smartphone: è la trama di “Modalità aereo”, film sui disastri della compulsione Ragazzi e ...