Il Brasile perde Neymar e Danilo | fuori due partite

(Di venerdì 25 novembre 2022) DOHA (QATAR) - "Complimenti alla squadra, è un primo passo. Ne mancano sei" . Queste le parole del ct Tite dopo il successo ottenuto dal suocontro la Serbia all'esordio nei Mondiali in Qatar .

La gioia per la vittoria contro la Serbia è ormai il passato: il Brasile perde Neymar e Danilo fino agli eventuali ottavi di finale. L'attaccante del Psg e il difensore della Juve hanno riportato delle distorsioni alla caviglia nel match vinto contro i fratelli ... Il Brasile perde Neymar e Danilo almeno fino agli ottavi dei Mondiali. Lo riporta il quotidiano brasiliano Globoesporte facendo un po' il punto sull'infermeria verdeoro dopo la prima partita contro la ...