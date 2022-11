“È finita anche tra loro” Addio alla coppia di Canale 5 dopo un anno di matrimonio

Il Sole 24 ORE

... una delle 79 persone , record nero del millennio, che nel 2022 l'hanno fattain cella. ... Se una ragazza si è uccisa per mancanza di una progettualità nel futuro dipendeda me e dal fatto ...L'ex cancelliera, infatti, ha sottolineatoche nei colloqui con gli altri leader dell'Unione ... "La sensazione era molto chiara: 'In termini di potere sei", ha detto. "Per Putin conta solo ... Lega sotto l’8% nei sondaggi ma la leadership di Salvini è salda fino alle Europee 2024 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I crediti d’imposta per fronteggiare il caro bollette di gas ed elettricità delle imprese rischiano di finire su un binario morto per impossibilità di utilizzarli in compensazione o cederli ...