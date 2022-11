Docenti supplenti e secondo lavoro | i casi di incompatibilità Non sempre si possono mantenere entrambi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il docente a tempo determinato può fruire dell'aspettativa per svolgere un altroo per superare un periodo di prova? L'articolo .

Orizzonte Scuola

...carta del docente 500 euro anche aiè un tema centrale per l'attualità scolastica. E sono sempre più frequenti le sentenze dei tribunali del Lavoro che danno ragione ai ricorrenti...E ancora, servono delle risorse ulteriori per quell'organico aggiuntivo', di almeno 40mila... il leader dell'Anief ha aggiunto che in Italia 'abbiamo le graduatorie già piene di: ... Arretrati contratto scuola, spettano anche ai supplenti Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a venerdì 25 novembre.Concorso straordinario bis, ecco le graduatorie sin qui pubblicate: avvisi USR aggiornati a venerdì 25 novembre 2022.