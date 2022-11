Dagli Agnelli De Pahlen a De Benedetti | molti italiani tra i più ricchi della Svizzera

Lo Spiffero

A realizzarlo, i ragazzi della scuola sostenuti (oltre cheinsegnanti e dalla dirigente Barbara Floris), anche la Fondazione, come ha confermato la presenza del presidente John Elkann . ...24 - 11 - 2022 / A parer mio "La Ferrara mai raccontata:Estensi a oggi" è il titolo del nuovo libro di Francesco Scafuri, autore di numerosi studi ...martedì 22 novembre in Saladella ... Gli Agnelli usciranno (prima o poi) da Stellantis, l'ipoteca di Margherita sui piani di John Elkann "La Ferrara mai raccontata: dagli Estensi a oggi" è il titolo del nuovo libro di Francesco Scafuri, autore di numerosi studi sulla città che ha lavorato per oltre trent'anni all'Ufficio Ricerche Stori ...Per quanto Giorgia Meloni l’abbia definita su Telegram “importante e coraggiosa, con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in difficoltà”, in attesa che l’Italia “torni a crescere” ...