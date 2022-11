Commisso compie 73 anni | Milan | che rosicata Bordate a Inter e Juventus

... doppia, per i padroni di casa: prima Tocciun recupero prodigioso su Valsecchi pronto a ...6.5. ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro 5.5. ASSISTENTI: Nicolò e Pirola. ESPULSI: Videkon (C) al ...... la dirigenza del club presieduto da Roccoha infatti messo nel mirino il brasiliano Dodò ,... Dodò impiega poco a imporsi come titolare nella squadra di Curitiba, attraverso la qualeil ...TORONTO - Grande successo per la decima edizione dei Pentola d'Oro Awards, il gala annuale organizzato dalla Camera di Commercio Italiana dell'Ontario (ICCO) che promuove l'eccellenza enogastronomica ...