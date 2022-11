Il Sole 24 ORE

Da gennaio a ottobre del 2022 il numero di posizioni dipendenti nel settore privato non agricolo è aumentato di 344.000 unità, al netto dei fattori stagionali. Lo si legge nel Report di"il mercato del lavoro: dati e analisi" secondo il quale dall'estate la dinamica dell'occupazione si è indebolita rispetto alla prima metà dell'anno "ma si mantiene su ritmi di crescita in linea con quelli pre-pandemici". Nei primi nove mesi dell'anno il numero di disoccupati è comunque diminuito di circa 237.000 unità. Bankitalia: in 10 mesi 344mila dipendenti privati in più. Dall'estate la dinamica dell'occupazione si è indebolita rispetto alla prima metà dell'anno «ma si mantiene su ritmi di crescita in linea con quelli pre-pandemici»: nel bimestre settembre-ottobre. Bene l'indice Ftse Italian Banks che ha quasi azzerato la perdita da inizio anno. La Vigilanza preferisce dei target di remunerazione basati su un payout ratio rispetto a obiettivi che si riferiscono.