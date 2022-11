Ascolti Tv analisi 24 novembre | Brasile 30% e lode su Rai1 Poi “Il Circolo” resiste sopra il 10% Del Debbio record con Renzi | Formigli si difende con Soumaoro

Secondo l'dell'esperta di Carnegie Endowment Alexandra Prokopenko , l'influenza di ... mentre in realtà non ci sono segni che il presidente lodavvero . In un sistema incentrato su ...Calo di lettori e telespettatori italiani. Questo quanto scaturisce da unadell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che ha elaborato l'andamento dei media ...metà del 2022 gli...Ascolti tv ieri 25 novembre 2022: Coppa del mondo di calcio mondiali Qatar 2022 Inghilterra-USA su Rai 1, Mio fratello, mia sorella su canale 5 -Tutti i dati Auditel di ieri sera, venerdì 25 novembre ...Va in onda oggi, 13 novembre, su Rai 1 il film “Atto di fede”. Il lungometraggio racconta la vera storia di un ragazzo che, caduto nelle acque ghiacciate di un lago, si trova in bilico tra vita e… Leg ...