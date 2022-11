Valditara | «Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione» Presidi e famiglie applaudono

(Di giovedì 24 novembre 2022) «Via iore di». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, spiegando che la proposta va nella direzione di garantire a studenti e docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni., intervistato da Monica Setta nel programma Il Confronto in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2, nel corso del programma ha ribadito inoltre la volontà di collegare il reddito di cittadinanza al conseguimento dei titoli della scuola dell’obbligo per i percettori che ne siano sprovvisti. «O colmano il gap o perdono il reddito», ha chiarito il ministro. I: «Condividiamo le preoccupazioni del ministro» Entrambe le proposte hanno trovato d’accordo l’associazione ...

