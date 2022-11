Ultime Notizie Roma del 24-11-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da Francesco studio 136 articoli 15 capitoli 70 pagine così è strutturato il testo della manovra 2023 del governo meloni le cui misure sono contenute in una cosa definita dal Consiglio dei Ministri che riporta la data del 23 novembre interventi che spaziano dal fisco alle pensioni alla sanità nergia dal PNR l’accisa sulle sicurezze sul fronte scuola su quanto riguarda il fronte scuola decreto legge quater il governo stanzia 100 milioni di euro in più per il personale sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anche ad eccezione di supplenti brevi e saltuari e quindi è un primo degli aumenti in più che verrà dato da seguirà un altro una tantum per ilancora in 300 milioni per il personale docente Sono Pippo che come risorse ma sono le prime per comunque governo onorato di ...