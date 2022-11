Ti vuoi drogare? Lo fai Sul decreto anti rave Gratteri spiazza Giannini

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Il governo Meloni non ha sbagliato sui. Ti? Lo fai a casa tua”. Così Nicolapromuove ilche ha introdotto il reato di raduno abusivo dopo lo sgombero di un'area vicino Modena a fine ottobre. Il procuratore capo di Catanzaro, ospite del talk politico di LA7 “Otto e Mezzo”, giovedì 24 novembre, si è detto d'accordo con il ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio sulla necessità di depenalizzare alcuni reati a patto che contestualmente vengano erogate sanzioni amministrative. Poi è sceso nel dettaglio del primo atto dell'esecutivo del premier Meloni e ne ha spiegato la ratio: “La norma è stata scritta in fretta e in modo non tecnicamente impeccabile, questo è vero. Tutti avete gridato allo scandalo sulla pena alta di 6 anni, ma quella pena edittale non significa che ...

Chi si vuole drogare si droga qui come a casa sua, il problema è che in Italia non ci sono vere politiche di sostegno per i tossicodipendenti. I Sert sono solo strutture di mantenimento, ma se...