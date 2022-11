Suicide Squad | alcuni concept art sembrano confermare che Idris Elba doveva interpretare Deadshot

(Di giovedì 24 novembre 2022)art originalicheavrebbe dovutoin, confermando le ipotesi dei fan. Nelle prime fasi dello sviluppo disembra chefosse stato scelto per il ruolo di, indiscrezione che era emersa online anche all'epoca. I suoi impegni fuori dal film, però, gli fecero perdere quest'occasione, alla fine sfruttata da Will Smith. Questa svolta in fase di produzione, però, non è piaciuta troppo al grande pubblico, specialmente dopo aver assistito al grande lavoro cheha fatto con il suo Bloodsport, nel film del 2021 ...

Everyeye Cinema

... John Woo ( Manhunt , Paycheck , Mission: Impossible II , tra gli altri) che dirigerà gli attori Joel Kinnaman ( The: Missione suicida ) e Kid Cudi, noto per X " A sexy horror story e ...Ergo Gunn cambierà definitivamente scuderia, dopo The- Missione suicida e Peacemaker . Guardiani della Galassia Holiday Special: Guardiani della Galassia Holiday Special: il trailer ... Suicide Squad, David Ayer si fida di James Gunn ed è certo: Ayer Cut ha buone possibilità Alcuni concept art originali sembrano confermare che Idris Elba avrebbe dovuto interpretare Deadshot in Suicide Squad, confermando le ipotesi dei fan.La famosa Ayer Cut di Suicide Squad di David Ayer sta per vedere finalmente la luce del giorno Ecco cosa ha detto il regista.