(Di giovedì 24 novembre 2022) C'erano dei fantasmi da scacciare e un'Italia da prendere per mano. Lorenzoha fatto entrambe le cose, col solito coraggio. Battendo Frances Tiafoe, si è preso la rivincita dell'unico ...

Tiscali

C'erano dei fantasmi da scacciare e un'Italia da prendere per mano. Lorenzoha fatto entrambe le cose, col solito coraggio. Battendo Frances Tiafoe, si è preso la rivincita dell'unico precedente, peraltro molto recente: il primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy. ...... ma ancora più complicato è stato il sesto gioco, vinto dadopo quasi dieci minuti e con l'azzurro che ha annullato una palla break con un ace esterno. Anche Tiafoe rischia nelgame, ... Sonego al settimo cielo: 'Una delle mie partite più belle' È una gara di nervi, una sfida che si gioca sul filo del rasoio, con il torinese e Tiafoe che combattono ad armi pari e si annullano a vicenda una palla break tra il sesto e il settimo game del ...Sonego nel settimo gioco annulla una pericolosa palla del controbreak, è l’ultimo ostacolo prima del 6-3 finale. SECONDO SET – Come nel primo set i primi games vanno via veloci senza particolari ...