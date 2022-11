Siria. A trecento metri dall’incidente clamoroso tra Usa e Turchia

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gli americani sono infuriati con i turchi, perché un attacco aereo lanciato dai jet di Ankara nell’ambito della nuova offensiva contro i combattenti curdini — “Operazione Spada ad artiglio” — ha lambito le postazioni statunitensi al nord della. Dopo giorni di avvertimenti, in cui il CentCom (il comando regionale del Pentagono che ha il Medio Oriente come AOR) ha avvertito le controparti — alleate Nato — dei rischi tecnici sul campo, le forze speciali Usa che si trovano nel nordno hanno visto cadere i colpi turchi a meno dida loro. Quei militari americani — appartenenti a unità di élite come Delta Force, Rangers e Green Berets — sono nella zona da anni, dunque era impossibile che i turchi non sapessero dove andavano a colpire. L’acquartieramento dal 2014 è servito per ...