Sei una persona indecisa? Questo potrebbe dire che sei ‘più intelligente’

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’indecisione è spesso vista come un difetto dalla maggior parte della gente, ma a quanto pare chi ne “soffre”possedere un’intelligenza acuta. Non sono poche le persone che affrontano ogni scelta con grande indecisione. Mentre alcuni giungono a conclusioni molto rapide, altri faticano a soppesare le opzioni ero persino cercare di svincolarsi da ogni tipo di scelta. L’indecisione “cronica” può essere collegata a problemi come l’ansia, anche se recenti ricerche suggeriscono che questa può anche avere un lato positivo. Ci proteggerebbe, infatti, dal commettere errori dovuti all’eccessiva fretta. Infatti, quando laperennementearriva finalmente a una conclusione, questa è generalmente più saggia e ponderata. Vi raccomandiamo... ...

