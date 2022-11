Ronaldo apre Portogallo-Ghana col rigorino | poi pari Ghana e 2-1 di Joao Felix e 3-1 di Leao

(Di giovedì 24 novembre 2022)e ilprotagonisti al Mondiale. Stanno battendo 3-1 il. Vanno in vantaggio i portoghesi con un penalty fin troppo generoso, ovviamente trasformato da Cr7. Poi, però, si scatena Kudus che sta giocando un grande secondo tempo. È lui a servire ad Ayew il pallone del pareggio. Il ct africano incredibilmente sostituisce Kudus. E immediatamentesegna il 2-1, calciatore che stava per essere sostituito dache poi entra e segna il 3-1. Cristianodi nuovo protagonista. Al Mondiale nel corso di. Un altro rigore generoso concesso, stavolta alper un mezzo fallo su CR7 in area. Ci sarebbe da discutere, comunque l’arbitro ...

La nota da parte degli imprenditori statunitensi e' stata pubblicata poche ore dopo l'annuncio della rescissione consensuale del contratto di Cristiano. Ieri, il titolo ha guadagnato quasi il ......del club dal 2005 MANCHESTER (INGHILTERRA) - A poche ore dall'ufficialità del divorzio con Cristiano, un'altra notizia agita il mondo del Manchester United: la famiglia Glazeralla ...Ronaldo è in Qatar come ‘invitato speciale’ della Fifa e domenica scorsa aveva assistito alla cerimonia d’apertura e alla gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador Comunque tutto bene: farò parte della ‘to ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...