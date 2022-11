Ponte sullo Stretto | Musumeci | ' il collegamento tra Calabria e Sicilia non è più rinviabile'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello, incon Tgcom24. ' Il Mediterraneo non e' piu' mare di frontiera, ora e' cambiato, e' diventato ...

"Auguro alla Juventus di cementare un gruppo così, è l'arma vincente", lancia untra passato e presente Luciano Moggi . Il "gruppo così" di cui parla è quello della Juventus ...stesso ...Ilaria Calabrò - - > ' Il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria attraverso ilStretto e' una necessita' che non si puo' piu' eludere e rinviare '. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci , in collegamento con Tgcom24. ...CAGLIARI. A partire da martedì 29 novembre sono previste limitazioni temporanee al traffico sul ponte de "La Scafa", sulla strada statale 195 Sulcitana, a Cagliari. Fino al 5 dicembre, esclusi sabato ...Tenta di lanciarsi da un ponte della Domiziana: salvata in extremis dalla polizia di Casapesenna giunta sul posto pochi minuti prima ...