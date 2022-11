Olanda | Dumfries | “Con Van Gaal meno polemiche”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Ora ci sono. Sotto Frank de Boer non è stato chiaro per un po’ quale sarebbe stato il modo di giocare, quindi c’erano delle discussioni. Vanha convinto tutti che l’attuale sistema ai Mondiali si adatta meglio a questo gruppo”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter e della Nazionale olandese Denzela proposito della guida di van. “Con l’attuale c.t. della nazionale non abbiamo mai perso, con qualsiasi sistema abbiamo giocato”, precisa il terzino, che in Oranje occupa l’intera corsia del 3-5-2. SportFace.