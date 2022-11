Mondiali di calcio Qatar 2022 | dove vedere tutte le partite in tv e streaming

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dal 20 novembre inizieranno i Campionatidiin, ecco come eleche saranno giocate nel torneo

Evento : Svizzera - Camerun,2022 Data : 24/11/2022 Ore : 11.00 Dove vederla : Rai 2 e Rai Play. Sede : Stadio Al - Janoub di Al Wakrah.Le probabili formazioni SVIZZERA (4 - 2 - 3 - 1): Sommer; Widmer, Akanji, Schaer, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CAMERUN (4 - 4 - 2): Onana; Tolo, Castelletto, N'Koulou, ...La nazionale verdeoro scende in campo per sfidare la Serbia nella sua prima partita del Mondiale in Qatar. Ecco dove vedere la partita ...Alle 11, al Mercato coperto di Giubiasco, Svizzera-Camerun. Nel pomeriggio, un focus sul rapporto tra Dino Buzzati e il cinema ...