Lazio | Vecino titolare con l'Uruguay | il centrocampista ha già segnato alla Corea del Sud in passato

(Di giovedì 24 novembre 2022) Non solo Milinkovic. In Qatar oggi è il giorno dell'esordio anche dell'altro laziale impegnato ai mondiali, Matias, che...

Il presidente s'aspetta che laconfermi il quarto posto, quantomeno che lo difenda fino all'... Spera di ritrovare Milinkovic e, gli unici impegnati al Mondiale, in buone condizioni. Dovrà ...... ovvero il fortissimo centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic e l'uruguaiano Matias. La ...in una situazione di vantaggio per quanto riguarda la pausa del mondiale nei confronti della, ...[themoneytizer id=”99064-6] Il Mondiale dei laziali inizia oggi. Vecino e il suo Uruguay giocheranno alle 14 italiane contro la Corea del Sud, mentre alle 20 ci sarà la Serbia di Milinkovic contro il ...Esordio nel Mondiale anche per l'Uruguay che oggi alle 14 sfida la Corea del Sud. Prima giornata dunque anche nel gruppo H nel quale ci sono anche Portogallo e Ghana. Girone abbordabile ma da ...