Lancia - Tutte le informazioni sul Design Day

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'attesa è quasi finita. Lunedì 28 novembre conosceremo i primi dettagli delledel futuro. Il brand italiano presenterà la propria visione stilistica dei modelli che arriveranno nei prossimi anni durante ilDay, che verrà trasmesso in diretta streaming dalla Reggia di Venaria a partire dalle 11 del mattino. Gli appassionati potranno così dare un primo sguardo alla nuove Ypsilon, Delta e all'ammiraglia attesa per il 2026. Prima la Ypsilon, ultima la Delta. Il modello più vicino alla produzione sarà laYpsilon 2024, che come le altre due vetture che verranno anticipate riprenderà neli tratti stilistici di alcuni dei modelli che hanno scritto pagine e pagine di storia del marchio italiano. La nuovaDelta, invece, arriverà nel 2028 con una ...