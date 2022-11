Istat | Metà degli omicidi in famiglia | maggior parte vittime è donna

(Di giovedì 24 novembre 2022) commenta Secondo l', che ha diffuso i dati sulledio nell'anno 2021, circa ladei delitti avviene in. 'Leuccise in una relazione di coppia o in...

Per la realizzazione del dossier, le organizzazioni hanno analizzato, partendo dai dati, i ... ma oltre ladei comuni capoluogo hanno poche o pochissime ciclabili e sono in classe F o G nel ...commenta Secondo l', che ha diffuso i dati sulle vittime di omicidio nell'anno 2021, circa ladei delitti avviene in famiglia. 'Le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139 (45,9% del ...